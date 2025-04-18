Квартальнов рассказал, могут ли Шипачёв и Волков сыграть в пятом матче с «Трактором»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, могут ли нападающие минчан Вадим Шипачёв и Александр Волков сыграть в пятом матче с «Трактором».

— Отсутствия Волкова, Шипачёва?

— Ребят, давайте… Мы выходим составом, который точно готов играть. И точно не будем жаловаться. Кого-то нам не хватает, это понятно. Но идёт плей-офф, по каким-то причинам наши лучшие хоккеисты не на поле, но это данность. Мы готовимся, не жалуемся, двигаемся дальше.

— Шипачёв и Волков сыграют в следующем матче?

— Всё может быть.

— В третьем периоде не было видно Лайла, что с ним?

— С ним всё хорошо.

— Насколько довольны действиями Пышкайло, который заменил Шипачёва?

— Никите было непросто, он мало играл. Давайте откровенно — это неравноценная замена. Никита — хоккеист другого плана. Согласен, в этом звене не хватало чуть-чуть взять на себя инициативу, этот момент эти ребята должны были чуть поэффективнее сыграть, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.