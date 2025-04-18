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Кудашов оценил вторую подряд победу московского «Динамо» над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

Кудашов оценил вторую подряд победу московского «Динамо» над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2, 2-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

— Говорить-то много и не приходится. Идёт равная игра, равная серия, счёт равный. Давайте к вопросам.

— Четвёртый матч подряд в этой серии выигрывает та команда, которая открывает счёт в матче. Можно ли тут усматривать тенденцию?
— Тенденцию всегда можно находить. А на самом деле кто знает, что будет в следующей игре. Это такой философский вопрос, который мы обсуждали ещё в прошлый раз. Конечно, нам бы хотелось всегда забивать первыми и вообще не пропускать. Но не всегда так получается.

— После второго поражения в Москве вы сказали фразу, которая впоследствии оказалась пророческой: что в гостях команде, может быть, будет даже проще, чем дома. Ещё одна тенденция этой серии: пока побеждает исключительно гостевая команда. Можете это объяснить?
— Эту тенденцию я объяснить не могу. Могу лишь сказать, что все четыре игры в серии получились приблизительно равными. Просто всё качается то в одну, то в другую сторону, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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