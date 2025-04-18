Главный тренер «Динамо» прокомментировал отмену гола «Ак Барса» после удачного челленджа

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал отмену гола «Ак Барса» после удачного челленджа в четвёртом матче 1/4 финала Кубка Гагарина, который завершился победой бело-голубых со счётом 3:2.
«Вы же знаете, как происходит процедура взятия запроса. Естественно, со скамейки я видел, что были какие-то сомнения. Есть видеотренер, который сидит и у которого есть экран. Он в наушник всё передаёт, так и принимается решение. Что-то мы сами видим, когда иногда стоим на линиях. Есть решение 50 на 50, когда передают, и ты берёшь ответственность на себя.
Тяжело называть этот момент ключевым. Я могу вам назвать много эпизодов из каждого матча, где кто как сыграл, кто хорошо, а кто плохо, и что повлияло на исход матча. Естественно, отменённая шайба стала одним из таких моментов, но были ещё и другие», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 18 апреля 2025
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