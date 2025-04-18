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Гатиятулин отреагировал на второе домашнее поражение в серии с «Динамо»

Гатиятулин отреагировал на второе домашнее поражение в серии с «Динамо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на второе домашнее поражение в серии с московским «Динамо» (2:3, 2-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

«Допустили больше ошибок, чем соперник. Им удалось забить быстрый гол, они получили возможность играть на контратаках. Мы действовали до конца, создавали моменты. Эмоциональный матч, где-то эмоции нам помешали в стадии завершения.

Третий гол дал сопернику возможность спокойно доиграть второй период. Уже сказал Миллеру, что каждый эпизод может быть решающим, мы разговариваем с ребятами о том, что важно эмоции направлять в правильное русло.

С командой работаем первый сезон, через разные ситуации проходим вместе и правильно на них реагируем. По ходу сезона были в разных тяжёлых ситуациях и правильно на них реагировали. В предыдущей серии с «Автомобилистом» вышли из сложного момента при счёте 2-3», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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