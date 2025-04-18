Гатиятулин отреагировал на второе домашнее поражение в серии с «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на второе домашнее поражение в серии с московским «Динамо» (2:3, 2-2).

«Допустили больше ошибок, чем соперник. Им удалось забить быстрый гол, они получили возможность играть на контратаках. Мы действовали до конца, создавали моменты. Эмоциональный матч, где-то эмоции нам помешали в стадии завершения.

Третий гол дал сопернику возможность спокойно доиграть второй период. Уже сказал Миллеру, что каждый эпизод может быть решающим, мы разговариваем с ребятами о том, что важно эмоции направлять в правильное русло.

С командой работаем первый сезон, через разные ситуации проходим вместе и правильно на них реагируем. По ходу сезона были в разных тяжёлых ситуациях и правильно на них реагировали. В предыдущей серии с «Автомобилистом» вышли из сложного момента при счёте 2-3», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.