Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — об инциденте в казанском отеле: это не когда Карпов играл за чемпиона мира

Кудашов — об инциденте в казанском отеле: это не когда Карпов играл за чемпиона мира
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подтвердил, что в день матча с «Ак Барсом» (3:2, 2-2) в отеле его команды сработала сирена.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

— Правда ли, что сегодня в вашем отеле сработала сигнализация?
— Да. Даже могу сказать, во сколько: сигнализация сработала в 13:58. Я ещё подумал, что, может быть, это к чему-то приурочено было.

— Вам это как-то помешало?
— Ну, если она орёт на всю гостиницу.

— Но вы же не спали.
— Нет, ну по мне какая разница, спал я или нет.

— Этот эпизод…
— Так, ну хорош. Хватит. Я уже сказал вам, что это было днём. Зачем ерунду разводить? В гостинице, наверное, проходила какая-то проверка. Зачем вы это раздуваете? Это не когда Карпов играл за чемпиона мира. Не та немного история, так что хватит, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Ак Барс» опять проиграл дома! В серии Казани и «Динамо» всё начинается заново
Видео
«Ак Барс» опять проиграл дома! В серии Казани и «Динамо» всё начинается заново
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android