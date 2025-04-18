Кудашов — об инциденте в казанском отеле: это не когда Карпов играл за чемпиона мира

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подтвердил, что в день матча с «Ак Барсом» (3:2, 2-2) в отеле его команды сработала сирена.

— Правда ли, что сегодня в вашем отеле сработала сигнализация?

— Да. Даже могу сказать, во сколько: сигнализация сработала в 13:58. Я ещё подумал, что, может быть, это к чему-то приурочено было.

— Вам это как-то помешало?

— Ну, если она орёт на всю гостиницу.

— Но вы же не спали.

— Нет, ну по мне какая разница, спал я или нет.

— Этот эпизод…

— Так, ну хорош. Хватит. Я уже сказал вам, что это было днём. Зачем ерунду разводить? В гостинице, наверное, проходила какая-то проверка. Зачем вы это раздуваете? Это не когда Карпов играл за чемпиона мира. Не та немного история, так что хватит, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.