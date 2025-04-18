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Кудашов — журналисту об игре Гусева в плей-офф КХЛ: что такое XG?

Кудашов — журналисту об игре Гусева в плей-офф КХЛ: что такое XG?
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2, 2-2) провёл диалог с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым относительно игры Никиты Гусева.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

— Можно ли сказать, что сейчас исходы матчей стали определять вратари?
— Я так не буду говорить, потому что играет вся команда — играет и большинство, и меньшинство, и оборона, и атака. Всегда вратарю помогает команда. Не могу никого выделять.

— Какие ключевые факторы предопределили ваш успех?
— Больше забили, меньше пропустили.

— У Никиты Гусева в этой серии есть голевые передачи, но нет голов, и есть такая тенденция, что на высоких стадиях плей-офф он становится незаметным.
— Ага, особенно в финале Олимпийских игр. Или когда выступали на чемпионатах мира, там он тоже был незаметен (смеётся).

— По продвинутой статистике у него нет XG…
— G чего нет?

— XG нет.
— А что это такое?

— Потенциально возможные голы.
— Вы тогда игрокам «Ак Барса» скажите, чтобы они около не стояли. Всё равно от него нет никакого ожидания. Это всё?

— Вы не видите тут проблемы?
— Нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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