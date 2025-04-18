Кудашов — журналисту об игре Гусева в плей-офф КХЛ: что такое XG?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2, 2-2) провёл диалог с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым относительно игры Никиты Гусева.

— Можно ли сказать, что сейчас исходы матчей стали определять вратари?

— Я так не буду говорить, потому что играет вся команда — играет и большинство, и меньшинство, и оборона, и атака. Всегда вратарю помогает команда. Не могу никого выделять.

— Какие ключевые факторы предопределили ваш успех?

— Больше забили, меньше пропустили.

— У Никиты Гусева в этой серии есть голевые передачи, но нет голов, и есть такая тенденция, что на высоких стадиях плей-офф он становится незаметным.

— Ага, особенно в финале Олимпийских игр. Или когда выступали на чемпионатах мира, там он тоже был незаметен (смеётся).

— По продвинутой статистике у него нет XG…

— G чего нет?

— XG нет.

— А что это такое?

— Потенциально возможные голы.

— Вы тогда игрокам «Ак Барса» скажите, чтобы они около не стояли. Всё равно от него нет никакого ожидания. Это всё?

— Вы не видите тут проблемы?

— Нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.