Кудашов — журналисту об игре Гусева в плей-офф КХЛ: что такое XG?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2, 2-2) провёл диалог с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым относительно игры Никиты Гусева.
— Можно ли сказать, что сейчас исходы матчей стали определять вратари?
— Я так не буду говорить, потому что играет вся команда — играет и большинство, и меньшинство, и оборона, и атака. Всегда вратарю помогает команда. Не могу никого выделять.
— Какие ключевые факторы предопределили ваш успех?
— Больше забили, меньше пропустили.
— У Никиты Гусева в этой серии есть голевые передачи, но нет голов, и есть такая тенденция, что на высоких стадиях плей-офф он становится незаметным.
— Ага, особенно в финале Олимпийских игр. Или когда выступали на чемпионатах мира, там он тоже был незаметен (смеётся).
— По продвинутой статистике у него нет XG…
— G чего нет?
— XG нет.
— А что это такое?
— Потенциально возможные голы.
— Вы тогда игрокам «Ак Барса» скажите, чтобы они около не стояли. Всё равно от него нет никакого ожидания. Это всё?
— Вы не видите тут проблемы?
— Нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.