Гатиятулин прокомментировал возвращение защитника Евсеева к тренировочному процессу

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения в игре с московским «Динамо» (2:3, 2-2) подтвердил, что защитник Никита Евсеев возобновил тренировки.
«Каждый матч — новая история. В следующей встрече на первый план выйдет характер, дисциплина, важно, кто как распоряжается своими правильными отрезками. Это плей-офф, здесь не имеет значения, где мы играем, дома или в гостях. У нас было достаточно активных отрезков, но где-то лишние эмоции помешали в стадии завершения.
У нас есть день на подготовку, на восстановление, на принятие решений по составу. Эмоциональных решений мы не принимаем. Анализируем состояние игроков, физическое и ментальное.
Никита Евсеев первый день с командой, сегодня провёл тренировку вместе со всеми ребятами, но у него была большая пауза, потеря физической формы, игровых кондиций. По третьему звену — ребята делают огромный объём работы, выполняют всё, что от них требуется», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 18 апреля 2025
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