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Гатиятулин прокомментировал возвращение защитника Евсеева к тренировочному процессу

Гатиятулин прокомментировал возвращение защитника Евсеева к тренировочному процессу
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения в игре с московским «Динамо» (2:3, 2-2) подтвердил, что защитник Никита Евсеев возобновил тренировки.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

«Каждый матч — новая история. В следующей встрече на первый план выйдет характер, дисциплина, важно, кто как распоряжается своими правильными отрезками. Это плей-офф, здесь не имеет значения, где мы играем, дома или в гостях. У нас было достаточно активных отрезков, но где-то лишние эмоции помешали в стадии завершения.

У нас есть день на подготовку, на восстановление, на принятие решений по составу. Эмоциональных решений мы не принимаем. Анализируем состояние игроков, физическое и ментальное.

Никита Евсеев первый день с командой, сегодня провёл тренировку вместе со всеми ребятами, но у него была большая пауза, потеря физической формы, игровых кондиций. По третьему звену — ребята делают огромный объём работы, выполняют всё, что от них требуется», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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