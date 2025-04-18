Главный тренер московского «Динамо»: не знаю, почему у Сикуры не получилось в «Тракторе»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре нападающего бело-голубых Дилана Сикуры.

«Дилан Сикура — хороший игрок. Это не наша заслуга, что мы с ним тут что-то сделали. Он хороший игрок. Не знаю, почему у него не получилось в «Тракторе». Мы знали, кого берём. Взяли его в 11:59 вечера, на самом флажке. Так получилось, что у нас была такая возможность, и мы его взяли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, канадский форвард был обменян из «Трактора» перед дедлайном. Для 29-летнего Сикуры этот сезон стал первым в Континентальной хоккейной лиге. В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 29 (13+16) очков. В НХЛ на его счету 60 встреч за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо» и 17 набранных очков.