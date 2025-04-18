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Кудашов — о заряженности Михеева на родной «Ак Барс»: посмотрите, как играет О’Делл

Кудашов — о заряженности Михеева на родной «Ак Барс»: посмотрите, как играет О’Делл
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на вопрос про гол уроженца Казани Артёма Михеева в ворота местного «Ак Барса» (3:2). Он пришёлся на четвёртую игру серии четвертьфинала Кубка Гагарина, у команд — по две победы.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

— Сегодня много говорили про удаления, и вот момент со штрафом Уила.
— Не обсуждаю.

— Да про другое хотелось бы спросить.
— Уил хватал за ногу, тут все всё видели.

— Неоправданное удаление?
— Согласен. Это не самое оправданное удаление.

— Сегодня первый гол в серии в ворота «Ак Барса» забил уроженец Казани Артём Михеев. Для него это особенная серия?
— Мне кажется, что он играет так же, как и в предыдущей серии. Не вижу чего-то особенного. Уроженец Казани — да, но за «Ак Барс» же он немного выходил, поэтому не думаю, что тут есть параллели. Вы посмотрите на то, как играет О’Делл. Вот здесь можно проводить параллели.

— В целом довольны его игрой?
— Мы знали, кого брали, поэтому довольны. Одно время он у нас выступал вместо Пакетта и хорошо справлялся. Но давайте не будем никого хвалить. Подведём все итоги в конце сезона, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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