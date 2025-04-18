Кудашов — о заряженности Михеева на родной «Ак Барс»: посмотрите, как играет О’Делл

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на вопрос про гол уроженца Казани Артёма Михеева в ворота местного «Ак Барса» (3:2). Он пришёлся на четвёртую игру серии четвертьфинала Кубка Гагарина, у команд — по две победы.

— Сегодня много говорили про удаления, и вот момент со штрафом Уила.

— Не обсуждаю.

— Да про другое хотелось бы спросить.

— Уил хватал за ногу, тут все всё видели.

— Неоправданное удаление?

— Согласен. Это не самое оправданное удаление.

— Сегодня первый гол в серии в ворота «Ак Барса» забил уроженец Казани Артём Михеев. Для него это особенная серия?

— Мне кажется, что он играет так же, как и в предыдущей серии. Не вижу чего-то особенного. Уроженец Казани — да, но за «Ак Барс» же он немного выходил, поэтому не думаю, что тут есть параллели. Вы посмотрите на то, как играет О’Делл. Вот здесь можно проводить параллели.

— В целом довольны его игрой?

— Мы знали, кого брали, поэтому довольны. Одно время он у нас выступал вместо Пакетта и хорошо справлялся. Но давайте не будем никого хвалить. Подведём все итоги в конце сезона, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.