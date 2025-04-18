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Защитник «Динамо» прокомментировал неординарный ход серии с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

Защитник «Динамо» прокомментировал неординарный ход серии с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал тот факт, что в серии с казанским «Ак Барсом» (2-2) обе команды побеждают лишь на чужой площадке. Кроме того, победу в матчах одерживает команда, забивающая первой.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

— Игра получилась трудовой, боевой, много пришлось терпеть. Подведите итог, пожалуйста.
— Да, много терпеть пришлось, много стычек, борьбы, блокированных бросков и много удалений, что не есть хорошо. Слава богу, что выиграли.

— Можно ли провести параллели между первыми двумя матчами, потому что там «Ак Барс» в гостях терпел и выигрывал, теперь как будто пришла очередь «Динамо»?
— Думаю, это не установка, просто так шла игра.

— Четыре матча подряд выигрывает команда, которая открывает счёт в матче. Можно ли найти в этом логику, или это стечение обстоятельств?
— Считаю, что это стечение обстоятельств. Прошлые серии — это уже история, но там игры по-разному складывались что у них, что у нас.

— Можно ли сказать, что в плей-офф понятия домашняя площадка и чужая площадка не имеют значения?
— Сложно ответить на этот вопрос. В любом случае все в равных условиях. Когда выходишь на лёд, шайба падает в центр, мы все на равных — лёд один, борта и стёкла одни, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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