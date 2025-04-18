Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергеев — о переходящем фаворитском статусе: все эти слоганы — иллюзия чистой воды

Сергеев — о переходящем фаворитском статусе: все эти слоганы — иллюзия чистой воды
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев подвёл итоги прошедших матчей серии с казанским «Ак Барсом». После четвёртой игры счёт в серии равный — 2-2. Отметим, что обе победы бело-голубые одержали в гостях.

— Что нужно забрать из этих двух выигранных матчей в Казани, чтобы наконец-то одержать победу в Москве?
— Прежде всего — дисциплину, игровую дисциплину.

— «Ак Барс» очень хорошо начинает, особенно первые периоды. Насколько были к этому готовы?
— Конечно, были готовы, анализ проводим. Прошлую серию они хорошо начинали первые периоды. Но дисциплина в первом периоде нас сегодня подвела.

— «Динамо» изначально называли фаворитом. Потом счёт стал 0:2, уже вас было сложно считать фаворитом. Можно ли сказать, что «Динамо» вновь может играть дома с позиции силы?
— Думаю, все эти слоганы — иллюзия чистой воды, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
«Ак Барс» опять проиграл дома! В серии Казани и «Динамо» всё начинается заново
Видео
«Ак Барс» опять проиграл дома! В серии Казани и «Динамо» всё начинается заново
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android