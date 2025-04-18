Сергеев — о переходящем фаворитском статусе: все эти слоганы — иллюзия чистой воды

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев подвёл итоги прошедших матчей серии с казанским «Ак Барсом». После четвёртой игры счёт в серии равный — 2-2. Отметим, что обе победы бело-голубые одержали в гостях.

— Что нужно забрать из этих двух выигранных матчей в Казани, чтобы наконец-то одержать победу в Москве?

— Прежде всего — дисциплину, игровую дисциплину.

— «Ак Барс» очень хорошо начинает, особенно первые периоды. Насколько были к этому готовы?

— Конечно, были готовы, анализ проводим. Прошлую серию они хорошо начинали первые периоды. Но дисциплина в первом периоде нас сегодня подвела.

— «Динамо» изначально называли фаворитом. Потом счёт стал 0:2, уже вас было сложно считать фаворитом. Можно ли сказать, что «Динамо» вновь может играть дома с позиции силы?

— Думаю, все эти слоганы — иллюзия чистой воды, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.