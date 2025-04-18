Защитник «Динамо» — об отмене гола Миллера: со скамейки кричали линейному, чтобы свистнул

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал отменённый гол «Ак Барса» (3:2, 2-2), забитый в четвёртом матче серии команд в четвертьфинале Кубка Гагарина.

— Отменённая шайба «Ак Барса» — один из ключевых моментов матча. Как это виделось со стороны?

— Мы видели. Ребята со скамейки кричали линейному, чтобы свистнул. Но момент тонкий, как я понимаю, смотреть долго. Наши видеооператоры большие молодцы, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Пятая игра серии пройдёт в Москве 20 апреля.