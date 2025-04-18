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Защитник «Динамо» — об отмене гола Миллера: со скамейки кричали линейному, чтобы свистнул

Защитник «Динамо» — об отмене гола Миллера: со скамейки кричали линейному, чтобы свистнул
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал отменённый гол «Ак Барса» (3:2, 2-2), забитый в четвёртом матче серии команд в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

— Отменённая шайба «Ак Барса» — один из ключевых моментов матча. Как это виделось со стороны?
— Мы видели. Ребята со скамейки кричали линейному, чтобы свистнул. Но момент тонкий, как я понимаю, смотреть долго. Наши видеооператоры большие молодцы, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Пятая игра серии пройдёт в Москве 20 апреля.

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