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Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског может сыграть в первом раунде плей-офф НХЛ

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског может сыграть в первом раунде плей-офф НХЛ
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског может принять участие в играх первого раунда Кубка Стэнли, сообщает журналист Джесси Монтано в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера «лавин» Джареда Беднара.

Шведский форвард не играл в НХЛ с 2022 года из-за травмы колена. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене. После победного финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Латнинг» из-за тяжёлых последствий травмы колена Габриэль пропустил суммарно больше 1000 дней.

Во вторник, 15 апреля, Ландеског вернулся в расположение команды после набора игровой формы в АХЛ, где форвард принял участие в двух матчах и забросил шайбу.

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