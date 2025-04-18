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Защитник «Монреаля» Дэвид Салар завершит карьеру по окончании плей-офф НХЛ

Защитник «Монреаля» Дэвид Салар завершит карьеру по окончании плей-офф НХЛ
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34-летний защитник «Монреаль Канадиенс» Дэвид Савар сообщил, что проводит свой последний сезон в НХЛ и планирует завершить карьеру по окончании плей-офф.

«Я просто знал, что моё тело уже не справляется с нагрузками так, как раньше. Уже несколько месяцев знал, что это будет мой последний год. Думаю, что просто хотел насладиться этим временем как можно больше.

Мне было весело с этими парнями. Они как будто немного омолаживают тебя, и это было очень здорово. Я надеюсь, что покидаю это место в лучшем состоянии, чем когда я сюда пришёл, и думаю, что будущее этой команды действительно светлое», — приводит слова Савара пресс-служба НХЛ.

Защитник выступает за «Монреаль» с 2021 года. За всю карьеру в НХЛ Савар провёл 840 матчей, в которых отметился 54 голами и 188 результативными передачами.

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