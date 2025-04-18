Чемпион НХЛ в составе «Бостона» появился на реслинг-шоу в AEW с Кубком Стэнли

38-летний финский хоккеист, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе клуба «Бостон Брюинз» на позиции голкипера, Туукка Раск, ставший обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2010/2011, появился на еженедельному шоу реслинг-промоушена All Elite Wrestling (AEW) под названием Dynamite Spring BreakThru. Еженедельник прошёл в Бостоне в ночь на 17 апреля на домашнем стадионе хоккейного и баскетбольного клуба — «Ти-Ди Гарден».

Фото: Кадр из трансляции

Туукка вышел на арену под объявление ринг-анонсера, порадовав местную публику, часть из которой была в джерси «Бостона».

Шоу AEW Dynamite, на котором появился Раск, называлось Spring BreakThru в честь рекорда, которое установил еженедельник AEW. Выпуск, прошедший в Бостоне, превзошёл по количеству эпизодов промоушен World Championship Wrestling (WCW), существовавший с 1988 по 2001 год.

В сезоне-2024/2025 «Бостон» не примет участия в розыгрыше плей-офф.