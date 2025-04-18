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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 18 апреля 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 18 апреля 2025 года
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Сегодня, 18 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Минске прошёл четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Дэй (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 03:11 (5x5)     1:1 Пинчук (Энас, Улле) – 11:18 (5x4)     2:1 Усов (Пинчук, Улле) – 25:39 (5x5)     2:2 Светлаков (Глотов, Блажиевский) – 41:31 (5x5)     2:3 Робинсон (Глотов, Светлаков) – 48:19 (5x5)    

В Казани состоялся четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-1;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 1-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2-2.

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