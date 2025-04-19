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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 18 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 18 апреля 2025 года
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18 апреля состоялись три матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
4 : 1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 Сальников (Анисимов, Стафеев) – 02:13 (5x5)     1:1 Пруцков (Гуревич) – 08:18 (5x4)     2:1 Пугачёв (Фёдоров, Гаврилов) – 10:40 (5x5)     3:1 Омелюсик – 36:06 (4x5)     4:1 Стафеев (Глинский, Чесноков) – 47:08 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
18 апреля 2025, пятница. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Калинин (Рахимов, Голиков) – 14:26 (5x4)     2:0 Громаков (Сорокин, Долгополов) – 29:16 (5x4)     2:1 Овчинников (Гаврилов) – 36:58 (5x5)     2:2 Мыльников – 48:47 (5x5)     2:3 Яриков (Мартынов, Кузьменко) – 53:33 (4x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
18 апреля 2025, пятница. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
1 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Капчук (Недопёкин, Выдренков) – 29:25 (5x4)     1:1 Кузин (Дудоров, Елезов) – 44:19 (5x5)     1:2 Граф (Поляков, Кол) – 58:45 (5x4)    

Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала:

Восточная конференция:
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-3;
«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 3-0.

Западная конференция:
МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2-1;
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 3-0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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