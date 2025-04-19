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«Люблю этого парня! И девушку его — Варвару Субботину!» Губерниев — о Никишине в НХЛ

«Люблю этого парня! И девушку его — Варвару Субботину!» Губерниев — о Никишине в НХЛ
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Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от перехода российского защитника СКА Александра Никишина в клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз».

«Саня, давай!!! Люблю этого парня!!! И девушку его — Варвару Субботину!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина и Александр Никишин начали встречаться в 2021 году. Пара некоторое время не афишировала свои отношения. Роман синхронистки и хоккеиста развивался в Москве, откуда позже защитник сборной России переехал в Санкт-Петербург.

Напомним, 23-летний Никишин подписал двухлетний контракт новичка с «Харрикейнз».

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