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39-летний Овечкин стал лучшим российским снайпером сезона НХЛ с отрывом в семь шайб

39-летний Овечкин стал лучшим российским снайпером сезона НХЛ с отрывом в семь шайб
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025 стал лучшим снайпером среди российских игроков. 39-летний капитан «Вашингтона» забросил 44 шайбы в 65 матчах.

На семь голов от Овечкина отстали Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (37 шайб в 78 матчах) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (37 шайб в 80 матчах). Топ-5 дополнили Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс», 35 шайб в 82 матчах) и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс», 31 шайба в 79 матчах).

В десятку лучших российских снайперов сезона вошли также Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз», 26 в 80 матчах), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», 25 в 41 матче), Иван Барбашёв («Вегас», 23 в 70 матчах), Дмитрий Воронков («Коламбус», 23 в 73 матчах) и Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 21 в 43 матчах).

Видео: Овечкин на тренировке повторил празднование рекордного гола

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