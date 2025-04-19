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Овечкин уступает только Ягру, Хоу и Буцику в снайперском достижении среди ветеранов

Овечкин уступает только Ягру, Хоу и Буцику в снайперском достижении среди ветеранов
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в прошедшем регулярном сезоне — 2024/2025 НХЛ стал лучшим снайпером своей команды, забросив 44 шайбы. Благодаря этому Овечкин вошёл в пятёрку самых возрастных хоккеистов в истории НХЛ, которые становились лучшими голеадорами своих клубов по итогам регулярных чемпионатов, сообщает пресс-служба НХЛ.

Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру, который в сезоне-2012/2013 забросил больше всех шайб в «Даллас Старз» в возрасте 41 года. В 40 лет смогли добиться того же самого Джонни Буцик в «Бостон Брюинз» сезона-1975/1976 и Горди Хоу в «Детройт Ред Уингз» сезона-1976/1968. Шейн Доан в сезоне-2015/2016 стал лучшим снайпером «Аризоны Койотс» в 39 лет, как и Овечкин.

Видео: Путь Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки

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