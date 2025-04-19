Михаил Сергачёв стал самым результативным защитником регулярного сезона НХЛ среди россиян

Защитник ХК «Юта» Михаил Сергачёв стал самым результативным среди игроков своего амплуа из России по итогам регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025. Сергачёв набрал 53 очка, забросив 15 шайб и выполнив 38 результативных передач, благодаря чему стал одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди российских защитников.

В тройку самых результативных вошли также Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс», 33 очка (7+26)) и Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз», 30 очков (5+25)). В пятёрку лучших попали Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнс», 28 очков (6+22)) и Никита Задоров («Бостон Брюинз», 22 очка (4+18)).

Видео: Фанаты овациями встретили Сергачёва на арене «Юты»