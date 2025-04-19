Форвард «Филадельфии» — о Мичкове: уникальный парень, хочет быть лучшим во всей НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны высказался о своём одноклубнике — 20-летнем новичке прошедшего регулярного сезона Матвее Мичкове.

«Это уникальный парень среди всех, с кем я играл за свою карьеру, потому что он хочет быть лучшим игроком во всей НХЛ. Он верит, что может стать лучшим. Это то самое качество, которому нельзя научить. Человек должен сам хотеть этого. Он по‑настоящему крепко верит, что может стать лучшим, а это большая мощь», — приводит слова Конечны пресс‑служба «Филадельфии» в социальных сетях.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

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