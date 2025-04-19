Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Филадельфии» — о Мичкове: уникальный парень, хочет быть лучшим во всей НХЛ

Форвард «Филадельфии» — о Мичкове: уникальный парень, хочет быть лучшим во всей НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны высказался о своём одноклубнике — 20-летнем новичке прошедшего регулярного сезона Матвее Мичкове.

«Это уникальный парень среди всех, с кем я играл за свою карьеру, потому что он хочет быть лучшим игроком во всей НХЛ. Он верит, что может стать лучшим. Это то самое качество, которому нельзя научить. Человек должен сам хотеть этого. Он по‑настоящему крепко верит, что может стать лучшим, а это большая мощь», — приводит слова Конечны пресс‑служба «Филадельфии» в социальных сетях.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

Видео: Мичков после матча с «Далласом» подарил клюшку болельщику

Материалы по теме
Защитник Хатсон стал лучшим новичком НХЛ по очкам, Мичков и Селебрини разделили 2-е место
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android