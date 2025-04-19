Александр Овечкин установил новый рекорд. В истории НХЛ такое не делал ни один хоккеист

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025 стал лучшим снайпером среди российских игроков. 39-летний капитан «Вашингтона» забросил 44 шайбы в 65 матчах и установил новый рекорд лиги.

Средняя результативность россиянина составила 0,68 гола за игру. Сезон с показателем 0,6+ гола за игру стал для Овечкина уже 13-м за карьеру. Таким образом, российский хоккеист теперь единоличный рекордсмен лиги по числу таких сезонов. Он обогнал легендарного Марио Лемье (12). До этого они делили между собой первое место по данному показателю.

Напомним, в завершившейся регулярке Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На счету россиянина теперь 897 шайб.

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