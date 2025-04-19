The Athletic оценил итоги регулярного сезона для «Вашингтона»

Журналисты на сайте The Athletic оценили итоги регулярного сезона для «Вашингтон Кэпиталз».

«Они немного неуверенно сыграли в конце регулярки, но сезон «Кэпиталз» всё равно был безоговорочным успехом. Алекс Овечкин побил рекорд по количеству голов в НХЛ, новые парни оказали большое влияние, молодые игроки сделали важные шаги и прошли путь от команды претендента на плей-офф до первой сеяной команды Востока. Чего ещё желать?» — сказано в статье.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» заняли первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 111 очков после 82 сыгранных встреч. В пером раунде Кубка Стэнли столичные сыграют с «Монреаль Канадиенс».