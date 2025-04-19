Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я полностью верю в Ничушкина». Генменеджер «Колорадо» — об отношении к Валерию

«Я полностью верю в Ничушкина». Генменеджер «Колорадо» — об отношении к Валерию
Комментарии

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд высказался о доверии к российскому нападающему «лавин» Валерию Ничушкину после личных проблем хоккеиста, из-за которых он попадал в Программу помощи игрокам НХЛ.

«Я полностью верю в Вэла. Я смотрю на то, что он сделал на льду и через что ему пришлось пройти, и снова полностью верю в него. Ничушкин в отличном месте, он продолжит выкладываться здесь ради нас и будет хорошим игроком», — приводит слова Макфарланда Sportsnet.

Напомним, 30-летний Валерий Ничушкин в регулярном сезоне-2024/2025 провёл 43 игры, в которых записал на свой счёт 31 (21+13) очко.

Материалы по теме
10 лучших российских игроков сезона НХЛ
10 лучших российских игроков сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android