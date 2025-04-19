Александр Никишин встретился с главным тренером «Каролины»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин встретился с главным тренером «ураганов» Родом Бриндамором. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, 23-летний россиянин подписал двухлетний контракт новичка с «Харрикейнз».

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

Ранее пресс-служба «Каролины Харрикейнз» опубликовала видео с хоккеистом на домашней ледовой арене «ураганов».