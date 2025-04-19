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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 19 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 19 апреля 2025 года
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Сегодня, 19 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 14:00 мск в Уфе начнётся пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 мск в Ярославле начнётся пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Локомотив» на «Арене-2000» примет омский «Авангард».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-1;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 1-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2-2.

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