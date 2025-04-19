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ESPN назвал ключевого игрока «Вашингтона» в предстоящем Кубке Стэнли

ESPN назвал ключевого игрока «Вашингтона» в предстоящем Кубке Стэнли
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Журналисты EPSN в статье на североамериканском портале заявили, что голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен будет являться ключевым игроком столичного клуба в предстоящем Кубке Стэнли.

«У «Вашингтона» есть надёжный №1 в лице Логана Томпсона, но он может не выйти на старт плей-офф, поскольку восстанавливается после травмы верхней части тела. «Кэпиталз» сделали ставку на Чарли Линдгрена вместо Томпсона и планируют продолжать делать это, пока Томпсон не выздоровеет.

Сможет ли Линдгрен выстоять в начале первого раунда? Внезапно вратарь становится серьёзным потенциальным препятствием для «Вашингтона». Если «Кэпиталз» хотят, чтобы их сезон продлился на недели — а не на дни, — им придётся поддерживать Линдгрена даже больше, чем Томпсона, с упором на защиту в первую очередь. Потому что даже с такими хоккеистами, как Овечкин в атаке, практически невозможно переиграть свои собственные проблемы в обороне», — сказано в статье.

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