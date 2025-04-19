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Салават — Спартак: во сколько начало пятого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Салават» — «Спартак»: во сколько начало матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 14:00 мск. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Спартака».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на каналах КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 21*, 23* апреля.

* при необходимости.

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