Российский тренер «Нью-Джерси» поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Каролиной»

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин поделился ожиданиями от серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

«Каролина» действует в такой своеобразной манере, пытается создавать давление во всех трёх зонах. Создается впечатление, что у тебя нет ни времени, ни места для манёвра отдать передачу, обработать шайбу. «Каролина» много вбрасывает шайбу, много бросает по воротам, постоянное движение от них, постоянная угроза воротам.

Два года назад мы с ними играли в плей-офф, трибуны их арены гонят вперёд. Нужно справиться с этим давлением и найти возможность играть в свою игру, заставить их ошибаться. Они пас в клюшку отдают очень редко, в основном через борт, стекло», — приводит слова Брылина ТАСС.