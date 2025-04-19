Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский тренер «Нью-Джерси» поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Каролиной»

Российский тренер «Нью-Джерси» поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Каролиной»
Комментарии

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин поделился ожиданиями от серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

«Каролина» действует в такой своеобразной манере, пытается создавать давление во всех трёх зонах. Создается впечатление, что у тебя нет ни времени, ни места для манёвра отдать передачу, обработать шайбу. «Каролина» много вбрасывает шайбу, много бросает по воротам, постоянное движение от них, постоянная угроза воротам.

Два года назад мы с ними играли в плей-офф, трибуны их арены гонят вперёд. Нужно справиться с этим давлением и найти возможность играть в свою игру, заставить их ошибаться. Они пас в клюшку отдают очень редко, в основном через борт, стекло», — приводит слова Брылина ТАСС.

Материалы по теме
Овечкин против Демидова и сразу две новые классики. Каким будет первый раунд плей-офф НХЛ?
Овечкин против Демидова и сразу две новые классики. Каким будет первый раунд плей-офф НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android