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Локомотив — Авангард: во сколько начало пятого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча серии плей-офф, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча начнётся в 17:00 мск. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Локомотива».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на каналах КХЛ, «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4-0 в серии. «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-2.

Напомним, матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 21*, 23* апреля.

* при необходимости.

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