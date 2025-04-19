«Его личная жизнь наладилась». Главный тренер «Колорадо» — о Ничушкине

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о российском нападающем «лавин» Валерии Ничушкине, который ранее попал в Программу помощи игрокам НХЛ.
«Его личная жизнь в самом деле наладилась. Я просто очень рад за него и горжусь тем, что он вложился в работу», — приводит слова Беднара Sportsnet.
Напомним, 30-летний Валерий Ничушкин в регулярном сезоне-2024/2025 провёл 43 игры, в которых записал на свой счёт 31 (21+13) очко.
Отметим, что ранее о доверии к российскому нападающему Валерию Ничушкину после личных проблем хоккеиста высказался генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд.