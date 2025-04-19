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Расписание матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 19 апреля 2025 года

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 19 апреля 2025 года
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Сегодня, 19 апреля, состоится один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
19 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала

Восточная конференция:
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-3;
«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 3-0.

Западная конференция:
МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2-1;
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 3-0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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