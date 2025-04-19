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Игорь Шестёркин стал лидером сезона НХЛ по отражённым броскам, Василевский — второй

Игорь Шестёркин стал лидером сезона НХЛ по отражённым броскам, Василевский — второй
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал лидером сезона НХЛ по отражённым броскам. На его счету 1584 сейва в 61 игре чемпионата. На второй строчке — вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (1581 сейв в 63 матчах). Третье место занимает вратарь Филип Густавссон из «Миннесоты Уайлд» с 1547 отражёнными бросками в 58 встречах.

Отметим, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли — 2025, тогда как «Тампа-Бэй» в первом раунде встретится с «Флоридой Пантерз».

Напомним, ранее стало известно, что российские голкиперы Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») по итогам регулярного сезона НХЛ — 2024/2025 разделили второе место в лиге по количеству шат-аутов.

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