Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават — Спартак: онлайн-трансляция пятого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 начнется в 14:00 по МСК

«Салават» — «Спартак»: онлайн-трансляция 5-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 19 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 14:00 мск. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Спартака».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на каналах КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 21*, 23* апреля.

* при необходимости.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
В Уфе должны злиться не на судей, «Трактор» пока некому наказать. Мнение о плей-офф КХЛ
В Уфе должны злиться не на судей, «Трактор» пока некому наказать. Мнение о плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android