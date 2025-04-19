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Смогут ли «Салават Юлаев» и «Авангард» спастись в плей-офф КХЛ с 1-3 в сериях?

Смогут ли «Салават Юлаев» и «Авангард» спастись в плей-офф КХЛ с 1-3 в сериях?
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Сегодня, 19 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. В Уфе «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Позже в Ярославле «Локомотив» на «Арене-2000» примет омский «Авангард».

«Салават Юлаев» и «Авангард» уступают в сериях Кубка Гагарина со счётом 1-3. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Смогут ли «Салават Юлаев» и «Авангард» спастись в плей-офф КХЛ с 1-3 в сериях?»

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-1;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 1-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2-2.

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