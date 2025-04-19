Валерий Каменский оценил предложение Фазеля о создании команды КХЛ в Армении

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на предложение почётного президента ИИХФ Рене Фазеля создать команду Континентальной хоккейной лиги в Армении.

«Нужно смотреть, выполняют ли они все условия по регламенту в КХЛ. Если у них с этим нет проблем, то почему нет? Мы Континентальная лига, название всё говорит о нашей открытости к новым командам из других стран. Мы готовы к команде из Армении в КХЛ, но для этого должны быть выполнены условия в регламенте и гарантии», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Рене Фазель высказал данное предложение во время визита в Армению на чемпионат мира по хоккею среди команд дивизиона IV.