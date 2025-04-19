Крикунов рассказал, кому желает больше удачи в плей-офф НХЛ: Овечкину или Демидову

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от серии плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» и рассказал, кому желает больше удачи: Александру Овечкину или Ивану Демидову.

– Кто фаворит в серии «Вашингтон» – «Монреаль»?

– Тут ясно, что «Вашингтон» фаворит. Они заняли первое место в Восточной конференции, а «Монреаль» – восьмое. Тем более у «Вашингтона» есть Овечкин, правда, у соперника появился Демидов, который, я думаю, будет много забивать.

– Кому больше желаете удачи: нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину или форварду «Монреаля» Ивану Демидову?

– Конечно, Овечкину. Я думаю, что Сашка хочет постараться и выиграть ещё один Кубок Стэнли под конец карьеры. Это будет очень достойно.

– Насколько реально «Кэпиталз» взять Кубок Стэнли в нынешнем сезоне?

– Ребята настроились. Показательно, что они заняли первое место в Восточной конференции. Я думаю, что они реальные претенденты на кубок, — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».