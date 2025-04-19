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Бронзовый призёр Олимпиады: никто не хочет играть против «Тампы» в Кубке Стэнли

Бронзовый призёр Олимпиады: никто не хочет играть против «Тампы» в Кубке Стэнли
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Бронзовый призёр Олимпиады Сергей Самсонов рассказал, почему «Тампа-Бэй Лайтнинг» является неудобным соперником в Кубке Стэнли.

«Я ещё в середине сезона говорил о том, что никто не хочет играть против «Тампы», ни одна команда, как бы она хорошо ни прошла регулярный сезон. Потому что такие ребята, как Кучеров, Василевский, Виктор Хедман, могут решать исходы игр. И когда у тебя такой вратарь, который может «украсть» одну игру, а может, и две, осознаёшь, что «Тампа» может пройти далеко», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» встретится с «Флоридой Пантерз».

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