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Трёхкратный олимпийский чемпион: судейство в КХЛ — из каменного века

Трёхкратный олимпийский чемпион: судейство в КХЛ — из каменного века
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер страны Виталий Давыдов высказался о реакции главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова на судейство в четвёртом матче Кубка Гагарина — 2025 между «Спартаком» и уфимским клубом.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3)     2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4)     3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5)     3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)     4:2 Морозов (Ружичка) – 47:12 (5x4)     5:2 Ружичка (Миронов) – 58:04 (en)     6:2 Беляев (Мансуров, Зайцев) – 58:38 (5x5)    

— Весь гладкий чемпионат были вопросы к судейству. Но у меня оставалась надежда, что в плей-офф оно всё-таки соберется. Оказался неправ — не только не собралось, но пошло по нисходящей. Полностью понимаю реакцию тренера «Салавата» Виктора Козлова. Козлов — отчасти наш воспитанник, спокойнейший парень, джентльмен. Если его так вывели из равновесия, то это о многом говорит.

— Что отметите в арбитраже?
— Неуверенность в своих действиях, бегающие глаза и постоянные просмотры. Всё время ломается ритм матчей — как вчера в Казани или накануне в Москве на «Салавате».

Я не могу понять, откуда эта боязнь взять решение на себя. Правильно сказал лучший советский арбитр Юрий Карандин — если бы он в своё время так обслуживал, то был бы сразу уволен из профессии. А сегодня — полная безнаказанность, одни и те же лица делают одно и то же.

Нужно срочно что-то менять внутри корпуса. Арбитры выглядят запуганными, уходят от ответственности, сбрасывают её на телевизор или на загадочную «военную комнату», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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