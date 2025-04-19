Трёхкратный олимпийский чемпион: судейство в КХЛ — из каменного века

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер страны Виталий Давыдов высказался о реакции главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова на судейство в четвёртом матче Кубка Гагарина — 2025 между «Спартаком» и уфимским клубом.

— Весь гладкий чемпионат были вопросы к судейству. Но у меня оставалась надежда, что в плей-офф оно всё-таки соберется. Оказался неправ — не только не собралось, но пошло по нисходящей. Полностью понимаю реакцию тренера «Салавата» Виктора Козлова. Козлов — отчасти наш воспитанник, спокойнейший парень, джентльмен. Если его так вывели из равновесия, то это о многом говорит.

— Что отметите в арбитраже?

— Неуверенность в своих действиях, бегающие глаза и постоянные просмотры. Всё время ломается ритм матчей — как вчера в Казани или накануне в Москве на «Салавате».

Я не могу понять, откуда эта боязнь взять решение на себя. Правильно сказал лучший советский арбитр Юрий Карандин — если бы он в своё время так обслуживал, то был бы сразу уволен из профессии. А сегодня — полная безнаказанность, одни и те же лица делают одно и то же.

Нужно срочно что-то менять внутри корпуса. Арбитры выглядят запуганными, уходят от ответственности, сбрасывают её на телевизор или на загадочную «военную комнату», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.