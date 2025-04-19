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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 19 апреля

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 19 апреля
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Сегодня, 19 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
19 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Пеньковский (Циркуль) – 02:30 (3x3)     2:0 Егор Иванов – 10:19 (3x3)     2:1 Чесалин (Гусынин) – 15:40 (3x3)     3:1 Акишин (Пеньковский) – 18:39 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
19 апреля 2025, суббота. 10:50 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Богуш – 00:32 (3x3)     2:0 Шумаков – 01:33 (3x3)     2:1 Щитов – 03:21     3:1 Аскаров (Несветаев) – 08:26 (3x3)     3:2 Сулейманов – 12:10 (3x3)     4:2 Богуш (Пеньковский) – 17:41 (3x3)     5:2 Акишин (Богуш) – 20:07 (3x3)     5:3 Сулейманов (Шайхутдинов) – 20:38 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
19 апреля 2025, суббота. 11:40 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Авангард
Омск
0:1 Гусынин – 02:29 (3x3)     0:2 Фиськов (Калашников, Чесалин) – 10:39 (3x3)     1:2 Якупов (Шакиров) – 14:46 (3x3)     2:2 Муравьёв – 15:43 (3x3)     2:3 Чесалин – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Муравьёв (Дрожжин) – 00:23 (3x3)     1:1 Кольцов (Жаровский) – 03:08 (3x3)     2:1 Четвериков – 03:29     3:1 Муравьёв (Мухин) – 06:50 (3x3)     3:2 Шайхутдинов (Сулейманов) – 08:51 (3x3)     4:2 Якупов (Четвериков) – 14:50 (3x3)     5:2 Четвериков (Шакиров) – 15:09 (3x3)     6:2 Шакиров (Якупов) – 17:39 (3x3)     7:2 Шляхтов (Четвериков) – 20:57 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Таблица КХЛ 3х3
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