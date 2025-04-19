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Рыбин: не узнаю «Авангард» в серии с «Локомотивом»

Рыбин: не узнаю «Авангард» в серии с «Локомотивом»
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал игру омского «Авангарда» в серии Кубка Гагарина — 2025 с ярославским «Локомотивом».

«Сейчас я омский клуб просто не узнаю, и то, как команда играет во втором раунде. Команда должна просто интереснее играть, агрессивнее с «Локомотивом», и только тогда может появиться шанс», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Ближайшая игра клубов состоится сегодня, 19 апреля, в Ярославле и начнётся в 17:00 мск.

Напомним, «Авангард» уступает в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» со счётом 1-3. Матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 21*, 23* апреля.

* при необходимости.

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