Форвард Дилан Сикура: я благодарен «Динамо», что дали мне шанс

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура прокомментировал серию плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2-2) и высказался о своих эмоциях от игры за бело-голубых.

«Считаю, мы не так уж и плохо играли первые два матча дома. Игры были близкие, плотные, просто где-то им удалось сыграть на отскоках, забить поздние голы. Они здорово играли, нам где-то не хватило удачи в том числе. Но нас это не сломило, мы понимали, что в хоккее бывает всякое, надо цепляться до последнего и серия предстоит длинная.

На выезде ничего глобально не меняли, был опыт суммарно четырёх матчей в сезоне, сделали выводы, и результат налицо. Сыграли отчаянно в том числе, никто не хочет отправляться в отпуск столь рано. Круто, что мы вернулись в серию. Впереди всё самое интересное.

Я благодарен «Динамо», что дали мне шанс, поверили, обменяв из Челябинска. Не преувеличиваю свои голевые успехи, это заслуга всей команды, мы уступаем и побеждаем вместе. Конечно, обмен стал для меня некой встряской, хотел доказать свою состоятельность. Спасибо Сопину, что дал мне возможность реализовать себя в новой команде, он уделил мне много времени. Также благодарен Кудашову, который терпелив и всегда справедлив. Он знает, когда отпустить, а когда поддавить.

Пожалуй, сейчас в моменте преимущество в серии на нашей стороне, но надо его конвертировать. Мы здорово финишировали в регулярке, надо извлекать плюсы от преимущества своего льда, забирать своё», — приводит слова Сикуры Metaratings.