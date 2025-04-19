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Три российских хоккеиста попали в топ-25 игроков сезона НХЛ по версии TSN

Три российских хоккеиста попали в топ-25 игроков сезона НХЛ по версии TSN
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Канадский портал TSN представил топ-25 игроков сезона НХЛ. Первое место в рейтинге занял вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Вторую строчку занял нападающий Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз», третий — Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

Среди россиян в список попали: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — четвёртое место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 16-е место и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 19-е место.

Полностью топ-25 игроков сезона НХЛ по версии TSN выглядит так:

1. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).
3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
5. Кейл Макар («Колорадо»).
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
7. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
8. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).
9. Кайл Коннор («Виннипег»).
10. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»).
11. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»).
12. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).
13. Вильям Нюландер («Торонто»).
14. Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»).
15. Брэндон Хагель («Тампа»).
16. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
17. Брейден Пойнт («Тампа»).
18. Марк Шайфли («Виннипег»).
19. Андрей Василевский («Тампа»).
20. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).
21. Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»).
22. Микко Рантанен («Даллас Старз»).
23. Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»).
24. Джош Моррисси («Виннипег»).
25. Остон Мэттьюс («Торонто»).

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