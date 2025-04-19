Плющев: Кучеров — лучший хоккеист России? А что скажем про Овечкина и Малкина?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, можно ли считать нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим хоккеистом России.

«Он же играет в Северной Америке, а не в России. Зачем такие громкие эпитеты подбирать? Он сильный игрок высокого уровня, человек, который умеет многое в хоккее и делает это. Никита — мастер. Достаточно таких эпитетов, чтобы охарактеризовать его. Как можно сравнивать вообще? Человек играет в одной лиге, а вы предлагаете ему звание присвоить в России. Понятно, что он российский игрок и заметная личность в хоккее.

А что мы тогда скажем про Овечкина и Малкина и про многих других, которые играют не последнюю роль в НХЛ? Если говорить про текущий момент, то да, Кучеров, конечно, лучший игрок по всем объективным показателям. Здесь всё нормально. Но, опять же, это показатели в НХЛ, а не в российском хоккее. Всё-таки НХЛ и наш хоккей — это два разных хоккея, сравнивать их нет смысла», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».