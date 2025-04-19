Тренерский штаб «Спартака» взял неудачный запрос во встрече с «Салаватом Юлаевым»

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
После второго гола уфимского клуба тренерский штаб «Спартака» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот у Шелдона Ремпала. Судьи быстро дождались решения «военной комнаты», заявили, что офсайда перед голом не было, и выписали «Спартаку» двухминутное удаление за задержку игры.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Отметим, что «Салават Юлаев» реализовал данное удаление в начале второго периода.
- 19 апреля 2025
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