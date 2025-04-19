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«Спартак» второй раз в серии реализовал большинство в форматах «5 на 3» и «5 на 4» подряд

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». Идёт второй период, счёт равный — 3:3. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте второго периода Павел Порядин реализовал большинство в формате «5 на 3».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Спустя 49 секунд Иван Морозов забросил третью шайбу гостей, реализовав большинство в формате «5 на 4».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что «Спартак» второй раз в серии реализовал большинство в форматах «5 на 3» и «5 на 4» подряд. Позавчера, 17 апреля, в Москве красно-белые забили дважды на девятой минуте первого периода с разницей в 35 секунд.