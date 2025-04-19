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«Спартак» второй раз в серии реализовал большинство в форматах «5 на 3» и «5 на 4» подряд

«Спартак» второй раз в серии реализовал большинство в форматах «5 на 3» и «5 на 4» подряд
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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». Идёт второй период, счёт равный — 3:3. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Перерыв
3 : 3
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4)     1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4)     2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4)     3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3)     3:3 Морозов – 30:33 (5x4)    

На 30-й минуте второго периода Павел Порядин реализовал большинство в формате «5 на 3».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Спустя 49 секунд Иван Морозов забросил третью шайбу гостей, реализовав большинство в формате «5 на 4».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что «Спартак» второй раз в серии реализовал большинство в форматах «5 на 3» и «5 на 4» подряд. Позавчера, 17 апреля, в Москве красно-белые забили дважды на девятой минуте первого периода с разницей в 35 секунд.

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