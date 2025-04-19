Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по запросу Жамнова на гол Яна

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовал видео, в котором разъяснил, почему тренерский запрос наставника «Спартака» Алексея Жамнова в первом периоде пятого матча 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» на положение «вне игры» не был удовлетворён.
«На 20-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Салават Юлаев» Денисом Яном №77, главный тренер команды «Спартак» взял запрос на положение вне игры. В результате видеопросмотра определено — не было положения вне игры, хороший гол», — говорится в заявлении лиги.
Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В эти минуты идёт третий период встречи, счёт равный — 3:3. В серии ведёт «Спартак» со счётом — 3-1.
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