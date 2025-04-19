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Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по запросу Жамнова на гол Яна

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по запросу Жамнова на гол Яна
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Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовал видео, в котором разъяснил, почему тренерский запрос наставника «Спартака» Алексея Жамнова в первом периоде пятого матча 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» на положение «вне игры» не был удовлетворён.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4)     1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4)     2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4)     3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3)     3:3 Морозов – 30:33 (5x4)     4:3 Уилсон (Пименов) – 60:22 (5x5)    

«На 20-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Салават Юлаев» Денисом Яном №77, главный тренер команды «Спартак» взял запрос на положение вне игры. В результате видеопросмотра определено — не было положения вне игры, хороший гол», — говорится в заявлении лиги.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В эти минуты идёт третий период встречи, счёт равный — 3:3. В серии ведёт «Спартак» со счётом — 3-1.

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