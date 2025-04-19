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Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в овертайме

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в овертайме
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ, 2-3) в овертайме в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4)     1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4)     2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4)     3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3)     3:3 Морозов – 30:33 (5x4)     4:3 Уилсон (Пименов) – 60:22 (5x5)    

— Были ли сегодня лишние эмоции?
— Это плей-офф, не понимаю, какие лишние эмоции? Идёт борьба, все на эмоциях. Это плей-офф, эмоции должны быть. Иногда надо, чтобы эмоции были правильными.

— Что не получилось по игре, вытащили же матч с 1:3?
— Наверное, должны были реализовывать свои моменты «пять на пять», это ключевое. А так, обоюдоострый хоккей, упорный, энергозатратный.

— Почему в первом овертайме заканчиваются матчи в этой серии?
— А вы хотели подольше, да? Ну, так получилось. Вбрасывание, бросок, гол. Это овертайм, даже не знаю, что ещё добавить.

— Ваш вратарь – злой гений для «Салавата» или «Спартака»?
— Для вас, наверное, злой гений. Для нас хороший вратарь, который даёт шанс выиграть в каждом матче.

— Насколько в плей-офф важен фактор удачи?
— Удача всегда нужна в спорте. Удача даётся тем, кто хочет её заслужить.

— Счёт в серии 2-3, как следующий матч провести?
— Тут всё просто – кто выиграет четыре матча, тот и проходит в следующий раунд.

— Не хватало агрессии в атаке или причина поражения в другом?
— У нас была агрессия. Реализуй мы свои моменты… А так, у ребят есть агрессия и всё, что нужно для этого.

— Насколько трудно будет сделать последний шаг, чтобы закончить серию?
— Мы должны сделать этот шаг, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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