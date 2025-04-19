Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в овертайме

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ, 2-3) в овертайме в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Были ли сегодня лишние эмоции?

— Это плей-офф, не понимаю, какие лишние эмоции? Идёт борьба, все на эмоциях. Это плей-офф, эмоции должны быть. Иногда надо, чтобы эмоции были правильными.

— Что не получилось по игре, вытащили же матч с 1:3?

— Наверное, должны были реализовывать свои моменты «пять на пять», это ключевое. А так, обоюдоострый хоккей, упорный, энергозатратный.

— Почему в первом овертайме заканчиваются матчи в этой серии?

— А вы хотели подольше, да? Ну, так получилось. Вбрасывание, бросок, гол. Это овертайм, даже не знаю, что ещё добавить.

— Ваш вратарь – злой гений для «Салавата» или «Спартака»?

— Для вас, наверное, злой гений. Для нас хороший вратарь, который даёт шанс выиграть в каждом матче.

— Насколько в плей-офф важен фактор удачи?

— Удача всегда нужна в спорте. Удача даётся тем, кто хочет её заслужить.

— Счёт в серии 2-3, как следующий матч провести?

— Тут всё просто – кто выиграет четыре матча, тот и проходит в следующий раунд.

— Не хватало агрессии в атаке или причина поражения в другом?

— У нас была агрессия. Реализуй мы свои моменты… А так, у ребят есть агрессия и всё, что нужно для этого.

— Насколько трудно будет сделать последний шаг, чтобы закончить серию?

— Мы должны сделать этот шаг, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.