Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в овертайме

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ, 2-3) в овертайме в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
— Были ли сегодня лишние эмоции?
— Это плей-офф, не понимаю, какие лишние эмоции? Идёт борьба, все на эмоциях. Это плей-офф, эмоции должны быть. Иногда надо, чтобы эмоции были правильными.
— Что не получилось по игре, вытащили же матч с 1:3?
— Наверное, должны были реализовывать свои моменты «пять на пять», это ключевое. А так, обоюдоострый хоккей, упорный, энергозатратный.
— Почему в первом овертайме заканчиваются матчи в этой серии?
— А вы хотели подольше, да? Ну, так получилось. Вбрасывание, бросок, гол. Это овертайм, даже не знаю, что ещё добавить.
— Ваш вратарь – злой гений для «Салавата» или «Спартака»?
— Для вас, наверное, злой гений. Для нас хороший вратарь, который даёт шанс выиграть в каждом матче.
— Насколько в плей-офф важен фактор удачи?
— Удача всегда нужна в спорте. Удача даётся тем, кто хочет её заслужить.
— Счёт в серии 2-3, как следующий матч провести?
— Тут всё просто – кто выиграет четыре матча, тот и проходит в следующий раунд.
— Не хватало агрессии в атаке или причина поражения в другом?
— У нас была агрессия. Реализуй мы свои моменты… А так, у ребят есть агрессия и всё, что нужно для этого.
— Насколько трудно будет сделать последний шаг, чтобы закончить серию?
— Мы должны сделать этот шаг, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.