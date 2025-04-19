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Жамнов ответил на вопрос о состоянии травмированного Чайковски

Жамнов ответил на вопрос о состоянии травмированного Чайковски
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о состоянии травмированного защитника красно-белых Михала Чайковски.

— Каково состояние Чайковски?
— Тяжело спрогнозировать. Больше вопрос в том, в каком физическом состоянии он будет, когда вернётся к тренировкам с командой, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 32-летний защитник ранее пропустил матчи первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» из-за микротравмы.

В этом сезоне Чайковски принял участие в 40 матчах за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 14 (2+12) очков.

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